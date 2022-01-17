Samsung запатентовал ноутбук, который складывается вдвое

От складных телефонов до складных умных часов Samsung постоянно внедряет инновации в области технологий складных экранов. И вот, компания запатентовала складной ноутбук.

Согласно новому отчету, Samsung запатентовала новый складной ноутбук, который складывается не один раз, а дважды. Патент показывает, что концепция работает, когда пользователь сначала закрывает свой ноутбук, как обычно, а затем снова складывает его от центра.

Клавиатура ноутбука разделена посередине, а между ними находится складной шарнир. Экран, вероятно, будет использовать складную OLED-панель Samsung, которую бренд продемонстрировал в этом году на мероприятии CES 2022. Экран также будет иметь петлю, расположенную вертикально посередине, позволяющую сложить устройство во второй раз, при этом основание ноутбука станет внешней частью устройства как спереди, так и сзади. В результате вы получаете квадратный кусок высокотехнологичного бутерброда, который гораздо более портативный, чем обычный ноутбук. Одним из факторов, о котором следует помнить, является толщина ноутбука.