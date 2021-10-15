Samsung запустила новую рекламную кампанию совместно c Натальей Водяновой

Samsung и бренд-амбассадор Galaxy в Росcии Наталья Водянова запустили рекламную кампанию для складного смартфона Galaxy Z Flip3, объединяющего в себе элегантный дизайн и передовые инновации.Особенности новинки позволили выйти за рамки категории смартфонов и представить устройство как ультрамодный аксессуар. Эта концепция нашла отражение в рекламной кампании, лицом которой стала Наталья Водянова — супермодель, филантроп и инвестор в мобильные технологии.Сюжет ролика построен на трех образах, раскрывающихся вместе с гибким смартфоном. Они символизируют стремление каждой девушки меняться. Это созвучно концепции смартфона Galaxy Z Flip3, способного трансформироваться благодаря гибкому экрану.«Я считаю важным иметь возможность открыто выражать себя и раскрывать свой потенциал, поэтому мне созвучна философия Galaxy “Выходи за рамки возможного”. Новейшие технологии созданы, чтобы помогать нам в самореализации — и я с удовольствием расскажу об этом в кампании Galaxy Z Flip3», — отметила Наталья Водянова.Съемки рекламного ролика проходили в Москве и Подмосковье в начале сентября. В создании образов участвовала визажист Наталья Власова, известная своими работами для международных глянцевых журналов, а дополняли их платья из актуальных модных коллекций Mugler, Yanina и Giambattista Valli. Стилист проекта отобрал их из более чем 50 нарядов ведущих мировых дизайнеров и специально привез на съемки из Парижа.

Подчеркнуть характер каждого образа помогли и локации. Специально для первой сцены ролика был создан волшебный сад, украшенный сотнями живых цветов. Затем съемки переместились в строгое и футуристичное здание Dominion Tower, сконструированное по проекту легендарной Захи Хадид. А последнюю сцену ролика снимали на крыше гостиницы CrownePlaza с видом на потрясающую панораму ночной Москвы и огни башен Москва-Сити.«Наталья – богиня! Когда она входит в кадр, все вокруг преображается. А во время съемок последней сцены, где Наталья танцует на фоне ночного города в потрясающем алом платье, у всей съёмочной группы просто захватило дух от восторга», – рассказал режиссер проекта Константин Черепков.

«Мы убеждены, что технологии должны работать на людей, а не наоборот. Такой мир открыт для инноваций и сотрудничества. Поэтому неудивительно, что эту кампанию мы запустили вместе с бренд-амбассадором Samsung Galaxy Натальей Водяновой: она не только супермодель и инвестор в технологии, но и активно действует в сфере благотворительности», – прокомментировал руководитель по маркетинговым коммуникациям Samsung Mobile в России Илья Ильинов. В рекламную кампанию также войдут кадры, сделанные fashion-фотографом Даниилом Головкиным, снимавшим обложки для знаменитых глянцевых изданий и работавшим с Наоми Кэмпбелл, Энни Лейбовиц и Эдрианом Броуди. Снимки с фотосессии станут основой статичных форматов в digital-кампании и коммуникации в бренд-шопах.