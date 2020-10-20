Samsung запустила новую серию холодильников RB7300

Максимальное пространство для храненияRB7300 с нижней морозильной камерой позволяет хранить больше продуктов. Внутреннее пространство холодильника было идеально оптимизировано. При этом внешние размеры остались прежними, чтобы идеально вписаться в современный кухонный интерьер.
Достичь большего полезного внутреннего объема удалось с помощью технологии SpaceMax. Благодаря тонким стенкам с улучшенными свойствами термоизоляции объем камер был значительно увеличен. Полный полезный объем новой модели составляет 385 л. Таким образом, новый холодильник при глубине корпуса 60 см предлагает больше места внутри.
Сохранение свежестиНовый холодильник Samsung спроектирован так, чтобы сохранять свежесть продуктов в два раза дольше2. Благодаря технологии Optimal Fresh+, пользователи могут использовать выдвижной ящик целиком или разделить его на две секции. Режим Dual Temp позволяет хранить продукты при разных температурах одновременно. Более холодная левая часть – для мяса и рыбы. Правая – для овощей и фруктов. При желании, обе стороны могут быть объединены в единое пространство, которое будет поддерживать температуру, исходя из запросов пользователя.
Кроме этого, в новой модели реализована технология Humidity Fresh+. Она позволяет сохранить свежий вкус скоропортящихся продуктов. Чтобы создать идеальные условия хранения, пользователи могут настроить нужный уровень влажности, просто повернув регулятор. Эта инновация позволяет наслаждаться сочными овощами и фруктами круглый год.