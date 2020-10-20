Samsung запустила новую серию холодильников RB7300

Максимальное пространство для хранения

Компания Samsung Electronics запускает новую серию холодильников, которая отличается высокой энергоэффективностью и инновационными технологиями для сохранения свежести продуктов. Новинка RB7300 обеспечивает идеальное охлаждение, предлагая больше пространства для хранения продуктов. Модельный ряд доступен на официальном сайте Интернет-магазина Samsung по цене от 40 990 рублей.RB7300 с нижней морозильной камерой позволяет хранить больше продуктов. Внутреннее пространство холодильника было идеально оптимизировано. При этом внешние размеры остались прежними, чтобы идеально вписаться в современный кухонный интерьер.

Сохранение свежести

Лаконичный дизайн и надежность

Достичь большего полезного внутреннего объема удалось с помощью технологии SpaceMax. Благодаря тонким стенкам с улучшенными свойствами термоизоляции объем камер был значительно увеличен. Полный полезный объем новой модели составляет 385 л. Таким образом, новый холодильник при глубине корпуса 60 см предлагает больше места внутри.Новый холодильник Samsung спроектирован так, чтобы сохранять свежесть продуктов в два раза дольше2. Благодаря технологии Optimal Fresh+, пользователи могут использовать выдвижной ящик целиком или разделить его на две секции. Режим Dual Temp позволяет хранить продукты при разных температурах одновременно. Более холодная левая часть – для мяса и рыбы. Правая – для овощей и фруктов. При желании, обе стороны могут быть объединены в единое пространство, которое будет поддерживать температуру, исходя из запросов пользователя.Кроме этого, в новой модели реализована технология Humidity Fresh+. Она позволяет сохранить свежий вкус скоропортящихся продуктов. Чтобы создать идеальные условия хранения, пользователи могут настроить нужный уровень влажности, просто повернув регулятор. Эта инновация позволяет наслаждаться сочными овощами и фруктами круглый год.Холодильник серии RB7300 получил современный дизайн, который удачно дополнит современный интерьер кухни. Отделка из нержавеющей стали, гладкая передняя панель с утопленными ручками создают минималистичный, изысканный внешний вид. Модельный ряд представлен в нескольких цветах: белый, бежевый, серебристый, графит.