Samsung запустит бета-версию Android 10 уже следующем месяце

Samsung поделилась списком смартфонов, которые первыми получат бета-версию Android 10. Так, в частности, самыми первыми новую операционную систему получат модели Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10+ 5G, Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro, то есть такие телефоны, которые являются флагманами нынешнего года.

Тестирование новой ОС стартует в октябре. Процесс опережает график, который был у Samsung в прошлом году, когда он запустил бета-версию Android 9 в ноябре. В этом году обновление Android 10 будет включать One UI 2.0.

В Android 10 появились новые функции, такие как общесистемная тема Dark, возможность активации субтитров на любом языке под видеозаписями, нативную поддержку сканера лица, программный алгоритм экономии энергии, а также многое другое.