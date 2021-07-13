Samsung заработала свыше 400 млн долларов на камерах для Tesla Cybertruck

Компания Samsung некоторое время назад заключила контракт с компанией Tesla, по которому производители будет предоставлять компании специальные камеры, которые будут расположены на новом грузовике Tesla Cybertruck. Теперь появилась информация о том что Samsung достаточно неплохо зарабатывает на поставках данных камер, так как грузовик оборудован сразу восемью камерами для оценки окружающей среды. Стоит напомнить, что у данного автомобиля просто нет Боковых зеркал для получения дополнительного обзора, ведь вместо них установлена обычная камера на колёсных арках. Дополнительно имеются камеры на переднем и заднем бамперах, которые позволяют автомобилю парковаться и не врезаться в какие-то преграды, и эти камеры также производит компания Samsung.

И сегодня в сети появилась информация от инсайдера, в которой говорится, что производитель получает более 400 миллионов долларов по контракту о поставках камер для грузовиков в компании Tesla. А это весьма внушительная сумма, которая говорит в первую очередь о большом объёме автомобилей, которые Tesla планирует произвести и затем продать. Более того, если компания Samsung зарабатывает столь внушительные деньги на поставках исключительно камера для автомобилей, то можно ожидать дальнейшее развитие южнокорейского бренда в обозримом будущем именно в этом направлении. Будем надеяться, что камеры окажутся качественными и мир откажется от зеркал заднего вида в самое ближайшее время.