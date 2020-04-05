Samsung завершает производство LCD мониторов

Компания Samsung объявила, что планирует остановить производство LCD-мониторов к концу 2020 года. Производитель инвестирует средства в разработку дисплеев с квантовыми точками (QD).

Компания выделила 8,6 миллиардов фунтов стерлингов, на исследования и разработку новой технологии мониторов. Корейский гигант планирует запустить QD-дисплеи к 2021 году.

В дисплеях с квантовыми точками используются фотоэмиссионные и электроэмиссионные технологии, то есть предлагают улучшенную яркость дисплея и более насыщенные цвета. Производство LCD мониторов будет постепенно преобразовано в производство квантовых дисплеев.