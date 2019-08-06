Санкт-Петербурге состоится международный форум «Smart Building»

SMART BUILDING — международная профессиональная выставка и конференция, демонстрирующая мировые и российские достижения в области интеллектуальных систем и автоматизации, энергоэффективности и smart-решений для создания «умного дома» и «умного города».

Это уникальная площадка, которая объединяет стартапы, небольшие локальные компании, а также известные мировые бренды и компании рынка умных технологий и строительства. Мы соберем на одной площадке крупные компании и экспертов, представителей государственных структур и стартапы, а также всех заинтересованных в развитии smart-технологий и применении новаций на рынке строительства. На мероприятии будут представлены 4 тематических блока: • умный дом • умный город • энергоэффективность • автоматизация зданий Мы также размещаем на нашей площадке интересные стартапы и проекты по данной тематике, которые смогут помочь в решении важных проблем в будущем. В рамках деловой программы запланировано проведение однодневной конференции, а выставочная зона представит более 30 компаний - новаторов в сфере технологий. Посетить мероприятие смогут все желающие – от потребителей до технических директоров крупных компаний, от застройщиков до представителей управляющих компаний, от разработчиков и участников рынка до представителей городских властей.