Сбер открыл возможность управления сторонними устройствами умного дома через ассистентов Салют

С устройствами умного дома можно не только регулировать цвет и яркость освещения и выбирать комфортный для глаз режим, но также выбирать динамические световые сценарии, программировать их в зависимости от времени суток и многое другое. Вы также можете контролировать расход электроэнергии, удаленно включать или выключать свет и электроприборы. При этом управление через приложение производителя остается также возможным.
Интеграция платформы умного дома Sber с другими производителями дает больше свободы выбора пользователям, они смогут подбирать подходящие гаджеты для дома из линеек партнеров, а подключать их будет так же просто, как родные. Владельцы умных решений Philips Hue, Aqara, EKF и ELARI в свою очередь смогут создать единую систему голосового управления ими через умные устройства Sber, которые открывают также доступ к огромному количеству услуг и сервисов от экосистемы Сбера и сторонних разработчиков.
"Умный дом – это больше, чем лампа с голосовым управлением или таймер для розетки, это целый комплекс сервисов и функций, которые экономят время и призваны сделать жизнь комфортнее. И, конечно, умный дом индивидуален для каждого, человек подбирает именно те устройства, которые ему удобны, а благодаря интеграции платформы умного дома Sber с партнерами, выбор стал легче, ведь разные девайсы теперь можно объединить в одну экосистему с голосовым управлением и массой других полезных сервисов" - Денис Афанасьев - управляющий директор, руководитель направления «Платформы» SberDevices.
Для подключения сторонних устройств нужно связать аккаунты пользователя в системе умного дома производителя и приложении Сбер Салют. Ранее Сбер открыл API платформы умного дома для сторонних производителей. Чтобы стать партнером нужно лишь подать заявку и пройти регистрацию и модерацию. Интегрировать устройства можно cloud2cloud – чтобы устройствами можно было управлять через ассистентов, API производителя должно быть доступно в интернете.
SberDevices — компания экосистемы Сбер, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года в качестве департамента блока «Технологии» Сбербанка.
Ассистенты Салют — это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и манерой общения. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа. Помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать продукты, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги или оплатить мобильную связь, облегчая нашу жизнь. Доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях Сбербанк Онлайн и Сбер Салют, так и в ряде смарт-устройств под брендом Сбер и не только. Семейство ассистентов разработано командой SberDevices, которая занимается разработкой решений на основе искусственного интеллекта, в том числе проектированием умных устройств.