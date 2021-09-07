Сбер открыл возможность управления сторонними устройствами умного дома через ассистентов Салют

Сбер открывает возможность управления устройствами умного дома от сторонних производителей с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют. Теперь управлять умными световыми решениями Philips Hue, а также лампочками и розетками Aqara, EKF и ELARI можно голосом со смартфонов через мобильное приложение Сбер Салют, а также со всех девайсов Sber – SberPortal, SberBox, SberBox Top, а также с телевизоров под управлением Салют ТВ. Подключение сторонних устройств позволит пользователям на свое усмотрение комбинировать используемые бренды, не переключаясь между разными приложениями для управления ими, что даст им большую свободу выбора гаджетов и сделает комфортнее пользовательский путь.

С устройствами умного дома можно не только регулировать цвет и яркость освещения и выбирать комфортный для глаз режим, но также выбирать динамические световые сценарии, программировать их в зависимости от времени суток и многое другое. Вы также можете контролировать расход электроэнергии, удаленно включать или выключать свет и электроприборы. При этом управление через приложение производителя остается также возможным.

Интеграция платформы умного дома Sber с другими производителями дает больше свободы выбора пользователям, они смогут подбирать подходящие гаджеты для дома из линеек партнеров, а подключать их будет так же просто, как родные. Владельцы умных решений Philips Hue, Aqara, EKF и ELARI в свою очередь смогут создать единую систему голосового управления ими через умные устройства Sber, которые открывают также доступ к огромному количеству услуг и сервисов от экосистемы Сбера и сторонних разработчиков.

"Умный дом – это больше, чем лампа с голосовым управлением или таймер для розетки, это целый комплекс сервисов и функций, которые экономят время и призваны сделать жизнь комфортнее. И, конечно, умный дом индивидуален для каждого, человек подбирает именно те устройства, которые ему удобны, а благодаря интеграции платформы умного дома Sber с партнерами, выбор стал легче, ведь разные девайсы теперь можно объединить в одну экосистему с голосовым управлением и массой других полезных сервисов" - Денис Афанасьев - управляющий директор, руководитель направления «Платформы» SberDevices.

Для подключения сторонних устройств нужно связать аккаунты пользователя в системе умного дома производителя и приложении Сбер Салют. Ранее Сбер открыл API платформы умного дома для сторонних производителей. Чтобы стать партнером нужно лишь подать заявку и пройти регистрацию и модерацию. Интегрировать устройства можно cloud2cloud – чтобы устройствами можно было управлять через ассистентов, API производителя должно быть доступно в интернете.

SberDevices — компания экосистемы Сбер, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года в качестве департамента блока «Технологии» Сбербанка.

Ассистенты Салют — это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и манерой общения. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа. Помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать продукты, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги или оплатить мобильную связь, облегчая нашу жизнь. Доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях Сбербанк Онлайн и Сбер Салют, так и в ряде смарт-устройств под брендом Сбер и не только. Семейство ассистентов разработано командой SberDevices, которая занимается разработкой решений на основе искусственного интеллекта, в том числе проектированием умных устройств.

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