Сборка игрового компьютера с процессором Intel Core i7. Intel Core i7-9700K

2019-01-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Intel Core i7-9700K; [64]
На текущий момент на рынке игровых комплектующих идет настоящая война за потребителя — компания Intel, которая раньше побеждала всех и вся, теперь уступает позиции AMD. Конечно, пока что война еще не проиграна и Intel есть чем ответить своему конкуренту. Сегодня я решил собрать компьютер на основе процессора от данного производителя, чтобы те пользователи, которые тоже решат этим заняться, знали на что обращать внимание. Кому-то эта информация будет полезной, плюс если у вас нет опыта при сборке ПК, то данная статья будет неким гайдом при покупке комплектующих. Итак, погнали!

Процессор

Я всегда рекомендую начинать сборку своего компьютера с процессора, так как это один из самых важных элементов вашего ПК. Для нашей сборки с процессором Intel Core i7 я выбрал Intel Core i7-9700K, так как процессор выглядит наиболее интересным на фоне своих ближайших конкурентов из предыдущих поколений. Дело в том, что компания Intel вовремя поняла, что AMD наступает на пятки и делает это весьма профессионально, значит нужно как-то отвечать. И этим ответом стала именно модель Intel Core i7-9700K, которая уже поступила в продажу и является лучшим пользовательским процессором нового поколения на текущий момент.
Процессор построен на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 3,6 гигагерца в режиме штатной нагрузки без разгона. С разгоном на автоматическом режиме легко поднять 4,0 гигагерца, умельцы с СЖО разгоняют процессор до стабильных 5,0 гигагерц. То есть, потенциал разгона просто прекрасный, главное иметь адекватную систему охлаждения. Процессор на сокете LGA1151 v2, естественно, как и все процессоры этого поколения. Шестнадцать потоков обработки информации, технологический процесс 12 нанометров, дикая производительность для игр и работы. Лучший вариант для того, кто хочет купить процессор и не думать о его апгрейде ближайшие лет пять.

Материнская плата

Выбирать материнскую плату стоит с умом и лучше не экономить, покупая самую доступную модель. Стоит напомнить, что у нас процессор с индексом K, то есть его можно будет разгонять по множителю и для этого нужны нормальные цепи питания, чтобы система была стабильной и не вылетал синий экран смерти. Собственно, для девятого поколения процессоров Intel нам нужна плата Z390, которых, благо, сейчас довольно много — буквально каждый бренд уже показал свою новинку. Лично я всегда отдаю предпочтение материнским платам ASUS из-за их надежности, так что и для данной подборки была взята плана этой компании.
Материнская плата ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING выглядит крайне привлекательно и современно, у нее отлично продумана система цепей питания, которая обеспечивает нас стабильной работой компьютера. На данной материнской плате можно легко разгонять процессор, получая от него максимум производительности в играх и программах. Кроме того, здесь имеется стильный дизайн корпуса и подсветка, которая будет стильно освещать ваш корпус изнутри. Не будем забывать, что при сборке компьютера нужно обращать внимание не только на характеристики, но и на дизайн, ведь удовольствие от созерцания своего ПК никто не отменял. И, конечно, BIOS у новых плат ASUS очень крутой, пользоваться удобно и понятно.

Видеокарта

Конечно, третьим важным элементом любой сборки компьютера является видеокарта. Здесь стоит понимать, что у каждого разный бюджет — для кого-то RTX 2080 Ti будет доступным решением, а для кого-то это слишком дорогое удовольствие. Собственно, для нашей сборки я выбрал видеокарту Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium. Данная видеокарта стоит вполне разумных денег и позволит раскрыть потенциал нашего процессора на полную. Это самое главное, чтобы процессор и видеокарта не упирались в производительность друг друга. Тогда система отработает свои деньги на 200%, без всякого сомнения.
Кроме цены, данная видеокарта понравилась мне системой охлаждения. Она выполнена на основе довольно большого радиатора и два вентиляторов, которые работают крайне тихо и обеспечивают достойное охлаждение для графического процессора. В последнее время Palit радует своим охлаждением, проблем с перегревом или повышенными температурами нет и приблизительно. Встроенной памяти у видеокарты 8 гигабайт, этого предостаточно даже для 4К игр, а частота графического процессора в штатном режиме составляет 1410 МГц. Конечно, вы можете разогнать свою видеокарту и получить приличный прирост производительности в играх, лишние FPS еще никому не мешали.

Оперативная память

В последнее время подсветку в компьютерное железо стали добавлять абсолютно везде — буквально каждый элемент вашего ПК сейчас может светиться всеми цветами радуги. Удивительно, но оперативная память тоже может этим похвастаться. Например, очень круто выглядит набор Inno3D ICHILL RCX2-16G2400, который только-только попал в продажу. Это набор из двух модулей по 8 гигабайт в одной планке. Вы устанавливаете его в двухканальном режиме и получаете шикарную производительность — для игр 16 гигабайт оперативной памяти более чем предостаточно. Конечно, можно купить больше ОЗУ для работы с видео или картинками, например, но это довольно дорого и не всегда необходимо. Какой смысл для игр брать больше памяти? Да и для казуальных задач этого тоже предостаточно.
Набор порадовал своими характеристиками — частота памяти составляет 2400 МГц. Это вполне неплохо для современного рынка, плюс благодаря более низкой частоте мы получаем весьма вкусную цену. Как показывает практика, повышенная частота оперативной памяти не дает существенного прироста производительности в играх или программах, так что зачем платить больше. Кроме того, здесь есть крутой и очень красивый радиатор, радующий глаз. Ничего больше мы и не требуем от оперативной памяти.

Корпус

Очень важно, чтобы ваш корпус не только позволил с комфортом установить все элементы, но и выглядел привлекательно. Все же, когда отдаешь за компьютер такую сумму денег, то хочешь получить от итогового результата больше удовольствия и радости, чем от обычного черного ящика, внутри которого установлены такие дорогие комплектующие. Так что корпусом нашей сборки выступит Cooler Master MasterCase H500 — довольно крутой продукт, который выглядит на свои деньги просто шикарно, отлично реализован и практичен. Это, кстати, тоже важный момент — корпус обязан нормально продуваться воздухом, чтобы ваши комплектующие не перегревались.
Здесь на фронтальной стороне расположены большие вентиляторы с подсветкой, они смотрятся очень стильно и дают возможность без труда продувать корпус свежим прохладным воздухом. Вы удивитесь, но это очень важно — если бы продува не было, то температура внутри корпуса постоянно повышалась бы. Кроме того, внутри масса места для того, чтобы установить нашу видеокарту, систему охлаждения любой сложности, поставить достаточно накопителей и так далее. Отличное решение, у которого я просто не обнаружил каких-то серьезных недостатков. И, что тоже важно, стоимость корпуса не выходит за границы адекватного. Окно, кстати, здесь действительно качественное.

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