Сдачу новой подводной лодки перенесли на 2020 год

Ранее сообщалось что сдача подводной лодки стратегического назначения "Князь Владимир" будет назначена конец 2019 года. Об этом говорил начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов. Но в ходе истыпаний в море были выявлены некоторые проблемы, которые устранят в ближайшее время.

Новая подлодка обладает значительно меньшей шумностью, лучшими маневренными качествами, повышенной способностью удержания на глубине и более современной системой управления бортовым вооружением. Она несет баллистические ракеты морского базирования "Булава". ВМФ России в новом году получит четыре атомные подводные лодки.