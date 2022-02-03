Seagate Technology сообщает о финансовых результатах за финансовый квартал 2021 года

Seagate Technology Holdings сегодня сообщила о финансовых результатах за второй финансовый квартал, закончившийся 31 декабря 2021 года. Календарный 2021 год был выдающимся годом для Seagate. По сравнению с предыдущим годом компания увеличила выручку на 18% и что более важно, обеспечила рост свободного денежного потока на 39%.

Во втором финансовом квартале 2022 финансового года компания получила денежный поток в размере 521 млн долларов США от операционной деятельности и 426 млн долларов США в виде свободного денежного потока. Денежные средства и их эквиваленты составили 1,5 миллиарда долларов. На конец квартала было выпущено и находилось в обращении 219 миллионов акций.

Бизнес-перспективы на третий финансовый квартал 2022 года основаны на текущих предположениях и ожиданиях. Фактические результаты могут существенно отличаться. Компания предоставляет следующие прогнозы на третий финансовый квартал 2022 года: доход в размере 2,9 миллиарда долларов плюс-минус 150 миллионов долларов, разводненная прибыль на акцию не по GAAP в размере 2,00 долларов США плюс или минус 0,20 доллара США.
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