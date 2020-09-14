Себестоимость PS5 составляет 600 долларов

Чем ближе релиз новой игровой приставки PS5, тем больше новостей вокруг продукта. Теперь вот инсайдер, который вроде как связан с компанией Sony, официально заявил, что себестоимость консоли составляет 600 долларов. То есть, приставка дороже по своим компонентам, чем основной конкурент на рынке, так что производителю придется продавать консоль либо по себестоимости, дабы потом зарабатывать на продаже игр и сервисов, либо же даже продавать устройство себе в убыток. Это довольно распространенная тактика на рынке консолей, ведь потом разработчики весьма неплохо зарабатывают на продаже игровых проектов, плюс платной подписки для доступа к мультиплееру. Вероятно, именно так производитель и поступит, но мы подождем официальных новостей на эту тему.

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