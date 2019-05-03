Secretlab представляет игровые стулья Game of Thrones

Secretlab анонсировала три новых игровых стула стилизованных на тему Game of Thrones. Три представленные модели выпущенные ограниченным тиражом, каждая из которых украшена символом трех знаменитых домов, в том числе Старков, Таргариенов и Ланнистеров.

Новый дизайн доступен как для стульев Omega, так и для Titan, но стул каждого дома также может похвастаться уникальными элементами дизайна, которые подчеркивают их уникальные характеристики. Например, боковые крылья на стуле Таргариен украшены глянцевым узором имитирующим черную драконью чешую, а сидение Дома Ланнистер может похвастаться изысканной золотой филигранью по бокам.

Кроме того, на стульях нанесен характерный девиз. Secretlab Omega Game of Thrones уже доступен для предварительного заказа по цене $ 529, а Titan обойдется в $ 549.