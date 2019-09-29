Секреты и достоинства игры Дикий Запад: Новые Земли

2019-09-29, Автор - Эдуард Иванов; [105]

Одним из наиболее прибыльных для игрока секретов игры Дикий Запад: Новые Земли являются мини-игры и ивенты. Именно такие события принесут игроку ресурсы и игровую валюту, если попробовать испытать удачу. Одним из наиболее распространенных способов является участие в беспроигрышной лотерее.

Другим инструментом поддержания баланса в игре является амбар, в котором хранятся все ваши произведённые и приобретённые ресурсы. Вместимость амбара может увеличиваться: для этого игроку необходимо тратить ресурсы на его расширение. Дойти до максимального размера амбара в Диком Западе: Новые Земли – на это затрачивается большое количество ресурсов, которые непросто добыть.

В целом, игра имеет несколько достоинств:

  1. Дикий Запад: Новые Земли – приложение, разработанное российской студией, которая специализируется на социальных стратегиях для мобильных платформ и таких сетей, как ВК. Опыт разработчиков в этой сфере помогает им поддерживать жизнеспособность проекта на протяжении нескольких лет.
  2. Отличная анимация поднимает игроку настроение: здесь и очаровательные коровы, и милые ламы!
  3. Интеграция с аккаунтом в Фейсбуке поможет игроку получить подарки от разработчиков игры Дикий Запад: Новые Земли.
  4. В игре можно заводить домашних животных: котов или собак. Возможности выбора породы очень широки.
  5. Официальная группа приложения Дикий Запад: Новые Земли функционирует практически в любой сети – от ВК до Одноклассников.
  6. Разработчики предусмотрели для игрока различные активности: и еженедельные события, и ежедневная беспроигрышная лотерея.
  7. Дикий Запад: Новые Земли доступна для бесплатного скачивания на девайсы из любого магазина приложений.
  8. Существует хороший игровой баланс, который не требует денежных вложений от игрока.
  9. Сбалансированный игровой процесс позволяет не проводить в игре Дикий Запад: Новые Земли много времени – достаточно раз в день быть онлайн.

Одним из немногих минусов Дикого Запада: Новые Земли является невозможность скачать официальную версию игры на компьютер. В остальном, пользователи отмечают лишь положительные стороны: это и продуманный игровой процесс, и разнообразие функций, и сбалансированность этой стратегии. Если вы ещё не смогли оценить все достоинства игры Дикий Запад: Новые Земли - как можно скорее найдите и скачайте приложение и наслаждайтесь райской жизнью на ферме. И, конечно, не забудьте вступить в сообщество игры: преданные поклонники Дикого Запада: Новые Земли с радостью поделятся секретами!

Источник: https://anderbot.com/


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