Секреты и достоинства игры Дикий Запад: Новые Земли

Одним из наиболее прибыльных для игрока секретов игры Дикий Запад: Новые Земли являются мини-игры и ивенты. Именно такие события принесут игроку ресурсы и игровую валюту, если попробовать испытать удачу. Одним из наиболее распространенных способов является участие в беспроигрышной лотерее.

Другим инструментом поддержания баланса в игре является амбар, в котором хранятся все ваши произведённые и приобретённые ресурсы. Вместимость амбара может увеличиваться: для этого игроку необходимо тратить ресурсы на его расширение. Дойти до максимального размера амбара в Диком Западе: Новые Земли – на это затрачивается большое количество ресурсов, которые непросто добыть.

В целом, игра имеет несколько достоинств:

Дикий Запад: Новые Земли – приложение, разработанное российской студией, которая специализируется на социальных стратегиях для мобильных платформ и таких сетей, как ВК. Опыт разработчиков в этой сфере помогает им поддерживать жизнеспособность проекта на протяжении нескольких лет. Отличная анимация поднимает игроку настроение: здесь и очаровательные коровы, и милые ламы! Интеграция с аккаунтом в Фейсбуке поможет игроку получить подарки от разработчиков игры Дикий Запад: Новые Земли. В игре можно заводить домашних животных: котов или собак. Возможности выбора породы очень широки. Официальная группа приложения Дикий Запад: Новые Земли функционирует практически в любой сети – от ВК до Одноклассников. Разработчики предусмотрели для игрока различные активности: и еженедельные события, и ежедневная беспроигрышная лотерея. Дикий Запад: Новые Земли доступна для бесплатного скачивания на девайсы из любого магазина приложений. Существует хороший игровой баланс, который не требует денежных вложений от игрока. Сбалансированный игровой процесс позволяет не проводить в игре Дикий Запад: Новые Земли много времени – достаточно раз в день быть онлайн.

Одним из немногих минусов Дикого Запада: Новые Земли является невозможность скачать официальную версию игры на компьютер. В остальном, пользователи отмечают лишь положительные стороны: это и продуманный игровой процесс, и разнообразие функций, и сбалансированность этой стратегии. Если вы ещё не смогли оценить все достоинства игры Дикий Запад: Новые Земли - как можно скорее найдите и скачайте приложение и наслаждайтесь райской жизнью на ферме. И, конечно, не забудьте вступить в сообщество игры: преданные поклонники Дикого Запада: Новые Земли с радостью поделятся секретами!

Источник: https://anderbot.com/