Семь на восемь: семь идей подарков на 8 марта

Смартфон ARCHOS Diamond Alpha

Весенние подарки дамам обязаны быть стильными, но они могут быть и полезными! Вот семь вариантов, из которых можно выбрать как для гламурной кисы, так и для художницы, как для хардкорной геймерши, так и для бизнес-леди.Модный и легкий смартфон с двойной основной камерой – сенсоры от Sony – и оптимальными размерами для дамских изящных рук. Диагональ FullHD-дисплея составляет 5,2 дюйма, а рамки по последней моде тонкие – и это красиво! Вычислительной мощности достаточно для любых пользовательских задач: процессор Snapdragon 652, 4 гигабайта оперативки, 64 гига флэш-памяти на борту и слот для microSD-карт – этого хватит и на серфинг в интернете, и на игры, и сериал посмотреть в дороге.

Видеорегистратор Mio MiVue 786

Плюс, разумеется, поддержка LTE и современных стандартов беспроводной связи, включая NFC. Заметим, что сенсоры основных камер по 12 МП каждая, а сенсор фронтальной – целых 16 МП, что порадует любительниц селфи.Современный видеорегистратор для автоледи, каким он должен быть: простой, удобный, с качественной матрицей Exmor от Sony, разрешением Full HD и добротной светосильной оптикой (f/1.8). Сочетание стеклянных линз и продвинутой матрицы позволяет писать качественное изображение при любом освещении – как днем, так и ночью – и при любой влажности и температуре – от -­30 до +85. Его можно даже забыть в машине летним днём или зимней ночью, и ничего ему не будет. Как и положено современному гаджету, MiVue 786 может по Wi-Fi устанавливать связь со смартфоном и копировать важные записи в память мобильного устройства.

Ультрабук Acer Swift 5

А оттуда их можно быстро и просто размещать их в социальных сетях или даже вести трансляции в Facebook Live с помощью фирменного приложения MiVue Pro. GPS-модуль и база данных камер контроля скорости, датчики движения и удара и прочие нужные элементы, разумеется, присутствуют – видеорегистратор и о превышении скорости предупредит, и о приближении к радару, а ещё сам начнёт запись, если кто-нибудь толкнёт машину на стоянке. Жаль только, что не научит парковаться, но поможет точно – если подключить к нему вторую камеру.Этот тонкий и изящный ультрабук с сенсорным Full HD экраном весит менее килограмма, но при этом, благодаря большой производительности, подходит для решения широкого спектра задач. Процессора Intel Core восьмого поколения и 8 ГБ (а то и 16 ГБ) оперативки будет достаточно как для интенсивной работы, так и для большинства развлечений. Несмотря на малый вес, ноутбук способен проработать на одной зарядке аккумулятора до восьми часов, поэтому его можно везде брать с собой.

Монитор Philips 245C7QJSB

Дополнительным приятностями станут подсветка клавиатуры и сканер отпечатка, а дизайнерские элементы корпуса обязательно придутся по вкусу вашей даме. Swift 5 будет самым стильным помощником и лучший другом. Ну, после вас, конечно.Современный стильный монитор с диагональю 24 дюйма и разрешением Full HD не случайно представлен в линейке с говорящим названием Moda. Благодаря тончайшим рамкам (2,5 мм) он подойдет не только для использования в многомониторных системах, но и станет украшением любого интерьера. Изящная подставка и металлическая отделка корпуса и не оставит вашу даму равнодушной. Помимо дизайна, монитор интересен широкими углами обзора, отличной цветопередачей и поддержкой целого ряда технологий, делающих картинку на нем особенно выразительной.

Флэш-накопитель DataTraveler microDuo 3.0

Например, SmartContrast – фирменная технология Philips – позволяет дисплею «на лету» анализировать контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Итог: этот монитор прекрасно подойдет для просмотра фильмов, а также для рабочих задач. И будет отличным дополнением для предыдущего участника подборки – поможет трудолюбивой владелице сохранить осанку и меньше уставать.Флэш-накопитель, совместимый как с компьютерами, так и со смартфонами/планшетами: у него есть два разъема – обычный USB и Micro-USB. Устройство прекрасно подходит для хранения файлов, их переноса с гаджета на компьютер и наоборот, резервного копирования и других задач. Флэш-драйв помещен в компактный и очень легкий и прочный корпус: не сломается в сумочке (только бы не потерялся).

Внешний жёсткий диск Toshiba Canvio Premium 3 TB

Поворотный колпачок защищает microUSB-разъемы от загрязнений и механических повреждений. Накопитель доступен с емкостью 16, 32 и 64 ГБ и способен продлить срок службы смартфона, на котором вечно заканчивается свободное место.Может ли внешний винчестер быть подарком для дамы? Если речь о жёстком диске, а не о ружье (хотя..) и если это новейший Canvio Premium в стильном алюминиевом корпусе, то да, может. Во-первых, он выглядит очень современно – и чехольчик к нему прилагается. Во-вторых, это быстрый накопитель с емкостью в три терабайта, который подойдет для самых серьезных задач мобильного пользователя.

Подставка для ноутбука Cooler Master NOTEPAL U2 Plus

У него имеется быстрый интерфейс USB 3.0 с возможностью подключения как по Type-A, так и по Type-C. Вместе с накопителем Toshiba поставляет свой фирменный софт, способный упростить наиболее часто используемые функции, например, бэкап или защиту шифрованием хранимых данных. Главное, чтобы ваша дама не забыла пароль…Запускает ли любимая на ноутбуке тяжёлые приложения, рубится ли в игры или любит поваляться с ноутбуком в постели (или всё это вместе), такая штука ей пригодится, а вам поможет избежать покупки нового лэптопа в подарок на очередной праздник или раньше. Потому что ноутбуку полезно дополнительное охлаждение, а иногда и совершенно необходимо. Для этого используют активные подставки – с вентиляторами.

Такие, как NOTEPAL U2 Plus. Последняя интересна наличием кулеров, которые можно размещать в разных точках подставки, чтобы обеспечивать наиболее интенсивный обдув самых горячих элементов корпуса. Интересно, что подставка не только стильная, но и эргономичная – ее можно легко транспортировать вместе с ноутбуком.