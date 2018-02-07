Семейство Dell EMC PowerEdge будет работать на AMD EPYC

Сегодня AMD официально анонсировала, что процессоры серии EPYC 7000 будут установлены на три новейшие платформы Dell EMC PowerEdge: PowerEdge R6415, PowerEdge R7415 и PowerEdge R7425.Они предназначены для решения высокопроизводительных рабочих нагрузок, включая виртуальные сети хранения данных (VSAN), приложения с гибридным облаком, плотную виртуализацию и большую аналитику данных.Снижает общую стоимость системы до 20% в односоставной конфигурации с четырьмя узлами VSANОбеспечивает 25-процентную производительность HPC для современных рабочих нагрузок датацентра.