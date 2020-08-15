Семейство процессоров Intel Tiger Lake будут оснащены технологией SuperFin и SuperMIM

Все больше и больше сведений попадает к нам о новой архитектуре процессоров Intel Tiger Lake. Компания использовала реструктуризацию архитектуры внутри узла, путем реализации технологий SuperFin и SuperMIM, предлагая повышение производительности. SuperMIM обеспечивает 5-кратное увеличение емкости при той же занимаемой площади. SuperFin обеспечивает дополнительную мобильность каналов и позволяет носителям заряда перемещаться быстрее.

Intel Tiger Lake станет первой архитектурой Intel с встроенной графикой Xe. Кроме того, подсистема памяти будет улучшена для поддержки более быстрое памяти с пропускной способностью до 86 Гбит/с. Напомним, что архитектура Intel Tiger Lake будет представлена 2 сентября.
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