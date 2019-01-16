Сенсорный тег от компании Wiliot

Wiliot продемонстрировал сенсорный тег Bluetooth, который собирает энергию от окружающих радиочастот, будь то Bluetooth, сотовая связь или WiFi.

Все, что нужно чипу на базе ARM - это базовая антенна, напечатанная на бумаге или пластике - после этого она может передавать информацию, такую ​​как вес и температура, без какой-либо батареи. Подход без использования батареи может привести к появлению ярлыков в виде наклеек на продуктах, которые раньше не всегда были доступны. Эти метки должны появиться после 2020 года.