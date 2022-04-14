Серебристый объектив TTartisan 50mm F/1.2 оценен в $100

Компания TTartisan пополнила ассортимент объективов формата APS-С серебристым вариантом модели TTartisan 50mm F/1.2, которая предназначена для беззеркальных камер с байонетом Canon EF-M, Fujifilm X, MFT, Sony E, Nikon Z и Leica L. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, оптической схемой из 7 элементов в 5 группах, ручным фокусом, 10-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.2 и минимальным F/16, минимальной дистанцией для фокусировки 50 см, резьбой для светофильтра данного 52 мм, диаметром 62 мм, длиной 60 мм, массой 336 граммов. Цена объектива составляет 98 долларов.