Серьезная новинка MINI Cooper SE

Автомобиль получил функцию рекуперации энергии с двумя степенями интенсивности и энергоэффективный двухзонный климат-контроль.До 60 км/ч MINI Cooper SE разгоняется за 3,9 с, а до 100 км/ч — за 7,3 с. Максимальная скорость ограничена бортовой электроникой до 150 км/ч. Вес модели составляет 1364 килограмма. «Заправка» новинки на 80% при мощности зарядной станции до 11 кВт займет около 2,5 часов, а до 100% — 3,5 часа. Быстрая зарядка до 80% при мощности до 50 кВт отнимет всего 35 минут времени владельца электрического авто.Новинка стала логическим продолжением представленных ранее прототипов Mini E и Mini Cooper S E Countryman All4. Электрокар оснащен двигателем мощностью 135 кВт (181 л.с.). Расположенный под полом Т-образный аккумулятор ёмкостью 32,6 кВт⋅ч обеспечивает от 235 до 270 километров пробега на одном заряде.Ключевой особенностью MINI Cooper SE стала замена ДВС на электродвигатель с сохранением разгонной динамики оригинальной модели.О стоимости новинки пока неизвестно.