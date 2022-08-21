Серийное производство гибридного кроссовера Li Auto L9 запущено в Китае

Li Auto L9 был представлен около двух месяцев назад и теперь он запущен в серийное производство.

Гибридный кроссовер будет производится на заводе в Чанчжоу. Компания собрала более 50 тысяч предзаказов, из них более 30 тысяч уже подтверждены. Производитель намерен выпустить в сентябре с конвейера 10000 кроссоверов.

Габариты Li Auto L9 следующие: длина 5218 мм, ширина 1998 мм, высота 1800 мм, колесная база 3105 мм. Гибридный кроссовер полноприводный, на передней оси установлен электродвигатель мощностью 177 л.с., а на заднюю ось электродвигатель мощностью 272 л.с. В составе силовой установки — бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с турбонаддувом, а также тяговая батарея емкостью 44,5 кВтч. На чистом электричестве машина может проехать 215 км, запас хода на полном баке — 1315 км.

Гибридный кроссовер получил пару 15,7 дюймовых ЖК-дисплеев и один OLED-экран на потолке. Сиденья оснащены подогревом и электрорегулировкой. Есть система автономного вождения (Лидар). Внутри также установлена мощная стереосистема с 21 динамиками общей мощностью 2160 Вт.

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