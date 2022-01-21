Серия Razer X Hello Kitty представляет новые игровые аксессуары

Razer выпустила немало продуктов с интересной геймерской эстетикой и крутыми и мощными названиями. Но на этот раз компания анонсировала новые симпатичные гаджеты, которые являются частью ее новой линейки Hello Kitty.

Razer сотрудничает с Hello Kitty для создания своих последних аксессуаров. Они включают в себя новый коврик для мыши, игровую мышь, клавиатуру, игровые гарнитуры и игровое кресло. Среди новых выпусков гарнитура Kraken BT «Kitty Edition» из коллекции Razer X Hello Kitty and Friends, пожалуй, выделяется больше всего. Он имеет яркую эстетику Hello Kitty, с закругленными ушками на оголовье и культовым бантиком Hello Kitty. Эта гарнитура стоит 119,99 долларов США.

Так же есть ярко-розовая мышь DeathAdder Essential в стиле Sanrio, украшенная Hello Kitty и радугой, а также коврик для мыши Goliathus, который продается вместе за 64,99 долларов США. Помимо обычных игровых аксессуаров, компания также продает новое игровое кресло. Это игровое кресло Razer Iskur X с изображением Hello Kitty. Кресло стоит 499,99 долларов США.
Комментарии и отзывы Razer X Hello Kitty
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