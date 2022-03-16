Серия чипсетов Apple M2 может включать модель Extreme с 48 ядрами ЦП и 128 ядрами графического процессора

M1 Ultra официально является последним чипом в серии M1. Модель Extreme будет стоять выше Ultra и будет монстром с 48 ядрами ЦП и до 128 ядер графического процессора, что примерно вдвое больше ресурсов, которые предлагает M1 Ultra. И это без учета повышения производительности благодаря новой архитектуре и узлу процесса.

Чипы серии M1 используют ядра CPU и GPU от чипов Apple A14 (серия iPhone 12). Серия M2 переключится на дизайн A15 или A16 и соответствующий процесс, но пока не ясно какой, выбор зависит от производственных мощностей и выхода TSMC. M1 Ultra на самом деле представляет собой два чипа M1 Max, соединенных кремниевым переходником, который Apple называет UltraFusion. Предположительно, M2 Ultra будет иметь аналогичный дизайн, тогда как M2 Extreme должен состоять из четырех чипов M2 Max, объединенных в один. Аналитики ожидают, что Apple также выпустит новый дисплей Pro XDR вместе с новым Mac Pro. Он будет предлагать разрешение 7K и может иметь собственный чипсет серии A для поддержки таких функций, как Center Stage и Siri.