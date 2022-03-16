Серия чипсетов Apple M2 может включать модель Extreme с 48 ядрами ЦП и 128 ядрами графического процессора

M1 Ultra официально является последним чипом в серии M1. Модель Extreme будет стоять выше Ultra и будет монстром с 48 ядрами ЦП и до 128 ядер графического процессора, что примерно вдвое больше ресурсов, которые предлагает M1 Ultra. И это без учета повышения производительности благодаря новой архитектуре и узлу процесса.

Чипы серии M1 используют ядра CPU и GPU от чипов Apple A14 (серия iPhone 12). Серия M2 переключится на дизайн A15 или A16 и соответствующий процесс, но пока не ясно какой, выбор зависит от производственных мощностей и выхода TSMC. M1 Ultra на самом деле представляет собой два чипа M1 Max, соединенных кремниевым переходником, который Apple называет UltraFusion. Предположительно, M2 Ultra будет иметь аналогичный дизайн, тогда как M2 Extreme должен состоять из четырех чипов M2 Max, объединенных в один. Аналитики ожидают, что Apple также выпустит новый дисплей Pro XDR вместе с новым Mac Pro. Он будет предлагать разрешение 7K и может иметь собственный чипсет серии A для поддержки таких функций, как Center Stage и Siri.
Комментарии и отзывы Apple M2
Intel «Meteor Lake» и «Arrow Lake» используют чипсеты GPU…
Intel «Meteor Lake» и «Arrow Lake» используют чипсеты GPUГотовящиеся к выпуску мобильные процессоры Intel Meteor Lake и Arrow Lake привносят интересный поворот в …
Производительность графического процессора Samsung Exynos 22…
Производительность графического процессора Samsung Exynos 22Процессор Exynos 2200 SoC, на котором работает Samsung Galaxy S22 Ultra показывает некоторые менее выдающ…
Intel прекращает серию Xeon-W в пользу процессоров Core «W»…
Intel прекращает серию Xeon-W в пользу процессоров Core «W»Просочившаяся блок-схема чипсета для грядущей платформы чипсета Intel W680 проливает свет на возможное се…
Intel готовит к релизу процессоры Alder Lake для ноутбуков…
Intel готовит к релизу процессоры Alder Lake для ноутбуковЕще в октябре Intel подробно рассказала о своих новых чипах Alder Lake 12-го поколения для настольных ПК,…
Intel Core i9-12900HK превосходит AMD Threadripper 1950X в C…
Intel Core i9-12900HK превосходит AMD Threadripper 1950X в CНовый Intel Core i9-12900HK "Alder Lake", оснащенный 6 ядрами Golden Cove, 8 ядрами E Gracemont, высокими…
MediaTek выпустит свой первый 6-нм чип G-серии в третьем ква…
MediaTek выпустит свой первый 6-нм чип G-серии в третьем кваНадежные источники рассказали немного больше о планах MediaTek на будущее в отношении своих чипсетов сери…
Утечки спецификаций AMD Threadripper Pro серии 5000…
Утечки спецификаций AMD Threadripper Pro серии 5000По данным лаборатории, теперь мы знаем, что AMD очень близка к выпуску новых процессоров Threadripper Pro…
Новый Mac Studio от Apple с процессором M1 Ultra получает пе…
Новый Mac Studio от Apple с процессором M1 Ultra получает пеМенее чем через сутки после презентации Apple появились первые данные Geekbench для нового процессора App…
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor