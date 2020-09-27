Серия процессоров AMD Ryzen 3000C предназначена для Chromebook

AMD выпустила мобильные процессоры для Chromebook, а значит их можно ожидать в продуктах от Acer, ASUS, HP и Lenovo. AMD заявляет о повышении производительности на 212% по сравнению с предыдущим поколением.

Процессоры Ryzen 3000C основаны на архитектуре ядра Zen + с встроенной графикой Vega. Топовым вариантом в линейки является Ryzen 7 3700C, это 4 ядерный 8 поточный процессор с тактовой частотой 2,3 ГГц и 4.0 ГГц в режиме разгона.

Процессоры AMD Ryzen 3000C сочетают в себе высокую энергоэффективность и производительность, что позволит создать более тонкие конструкции Chromebook, увеличить время автономной работы и расширить возможности подключения. Процессоры Ryzen 3000C будут доступны в Chromebook с четвертого квартала 2020 года.
Комментарии и отзывы AMD Ryzen 3000C
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