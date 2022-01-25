Сервис Cameos on Google прекращает свое существование

Некоторое время назад Google запустил новый сервис под названием Cameos on Google. Идея состоит в том, что он позволит знаменитостям или общественным деятелям отвечать на популярные вопросы в формате видео. Звучало так, как будто у него был большой потенциал, особенно с учетом того, что AMA Reddit так хорошо зарекомендовали себя в прошлом.

Однако, похоже, ничего не вышло, потому что Google начал рассылать электронные письма пользователям, информируя их о том, что 17 февраля сервис будет закрыт. В электронном письме пользователям сообщается, что они смогут загружать свой существующий контент до 17 марта. Cameos on Google были загружены в Play Store всего 50 000 раз, но они считают, что количество реальных пользователей намного меньше. Отчасти это связано с тем, что для использования сервиса требовалось приглашение, поэтому это был очень эксклюзивный клуб. Кроме того, многие общественные деятели и знаменитости используют альтернативные средства для взаимодействия с фанатами, будь то Twitter, Instagram Live или вопросы и ответы в Stories, YouTube, TikTok, Reddit и другие, поэтому у Cameos была жесткая конкуренция.
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