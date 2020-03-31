Сервис NVIDIA GeForce Now добавляет новые игры

Сервис NVIDIA GeForce Now работает над созданием большого количества игр от разработчиков. На прошлой неделе была добавлена видеоигра Control, а также другие игры: Arma 2: Operation Arrowhead, Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Dungeons 3, Headsnatchers, Jagged Alliance 2 - Wildfire и IL-2 Sturmovik: Сталинградская битва.

Компания публикует много новостей. Главной новостью является появление новых игр по четвергам.

Подписчикам уровня Founders, Control будет доступна с поддержкой трассировки лучей, так как премиум подписка дает доступ пользователю к RTX-графике.