Сервисы Microsoft не работали все выходные

Из-за сбоя Xbox Live некоторые игроки не могли запускать облачные игры, играть в свои цифровые версии игр и совершать покупки в магазине. Проблемы начались около 16:00 по восточноевропейскому времени в субботу вечером и не были решены до раннего утра воскресенья. «Игроки больше не должны сталкиваться с проблемами, когда речь идет о покупках, запуске игр или присоединении к сеансам облачных игр», — говорится в твите службы поддержки Xbox. «Спасибо за терпение. Удачной игры!». Эта последняя серия проблем последовала за массовым отключением, продолжавшимся несколько часов в пятницу вечером и в субботу утром. Некоторые игроки не могли запускать сеансы облачных игр, запускать свои игры, совершать покупки или даже получать доступ к потоковым приложениям, включая Netflix и Disney Plus.

Хотя Xbox, казалось, решила эти проблемы, похоже, что проблемы на самом с магазином компании, цифровыми версиями продуктов и облачными играми снова всплыли в субботу вечером. Естественно, это весьма внушительная проблема, так как многие пользователи хотели поиграть именно на выходных, но из-за того, что у них возникли проблемы с подключением это не удалось реализовать. Интересно, будут ли теперь какие-то бонусы или подарки со стороны Microsoft, ведь производителю нужно как-то извиниться перед аудиторией геймеров со всего мира. Вероятно, если проблема повториться, то компании придётся банально дарить дополнительный бесплатный срок подписки на сервисы компании.