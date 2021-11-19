Сетевое хранилище Raspberry Pi 48 ТБ Radxa Taco

До 5 жестких дисков / твердотельных накопителей, поддержка твердотельных накопителей 2,5 или 3,5 дюйма

Высокоскоростной коммутатор PCIe для SATA и Ethernet

Один 2.5G Ethernet и один собственный GbE

Один порт M.2 M для твердотельного накопителя NVMe

Один порт M.2 E для модулей WiFi 6 или модуля Google Coral AI

Вход питания 12 В постоянного тока для жестких дисков 2,5 и 3,5 дюйма

Поддержка внешнего стандартного блока питания ATX для 3,5-дюймового жесткого диска

Поддержка режима приостановки жесткого диска

Поддержка программного обеспечения RAID 0/1/5

Поддержка режима прямого доступа USB с ПК (только USB 2.0)

Дополнительный вентилятор с ШИМ-управлением для распределения тепла жесткого диска

Дополнительный OLED-дисплей для отображения системной информации, такой как IP-адрес или использование хранилища

Любители Raspberry Pi, рассматривающие возможность создания своего собственного NAS-устройства Raspberry Pi, могут быть заинтересованы в новом проекте Raspberry Pi 48 ТБ Radxa Taco. Проект оснащен SSD-накопителями общей емкостью 48 ТБ, работающими от небольшого мини-ПК Raspberry Pi и Radxa Taco. Radxa Taco - это лучшая несущая плата CM4, разработанная для приложений NAS, серверов и маршрутизаторов и основанная на Quad SATA HAT для Raspberry Pi 4, но идущая намного дальше и обладающая: