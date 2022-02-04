Shadow Warrior 3 выходит в марте этого года на ПК и консолях

Flying Wild Hog подтверждают дату релиза динамического шутера под названием Shadow Warrior 3, третьей игры в серии. Предварительный заказ уже открыт и включает в себя эксклюзивное оружие Koromodako Katana и многое другое.

Shadow Warrior 3 выводит оригинальную серию шутеров от первого лица на новый уровень. Это идеальное сочетание динамичных перестрелок, четких и красочных ближних боев и зрелищной системы движений. Приготовьтесь к забавным комментариям и шуточкам Ло Ванга, остроумным перепалкам с Зиллой и все новым абсурдным препятствиям на опасном пути этой парочки, пытающейся перенести апокалипсис на какой-нибудь другой день.

Shadow Warrior 3 дебютирует на ПК через Steam, PlayStation 4 и Xbox One 1 марта 2022 года.