Shadow of the Tomb Raider добавили поддержку технологии AMD FidelityFX

«Shadow of the Tomb Raider» получил поддержку AMD FidelityFX . В последнем обновлении Patch 18 добавлен переключатель FidelityFX, позволяющий повысить частоту кадров путем небольшого уменьшения масштаба разрешения, что приводит к повышению частоты кадров и компенсации потери качества изображения с помощью функции повышения резкости изображения. Пользователи NVIDIA GeForce по-прежнему имеют возможность использовать переключатель «Повышение резкости изображения» на панели управления NVIDIA, представленной в драйверах GeForce R440. Патч также снимает ограничение на экипировку персонажей при изучении локации в игре.