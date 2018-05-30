Shadowgun Legends получила крупное обновление

Игра Shadowgun Legends стала еще лучше — разработчики анонсировали крупное дополнение «Брат под огнём», которое позволит вам наслаждаться шутером в совершенно ином обличии. Теперь в игре имеется кооперативный режим, который позволяет вместе с другом проходить 150 заданий. Это довольно крутая новость, теперь есть смысл тащить друзей в эту игру и вместе развиваться.Помимо этого, разработчики добавили массу новой экипировки, оружия и раскрасок, улучшили процесс общения в чате с друзьями и все в таком духе. Изменений достаточно много, так что если вы большой фанат действительно качественных шутеров — обязательно попробуйте этот продукт. Я вот играю уже около месяца и могу сказать, что это лучше всего того, что можно скачать для смартфона или планшета. Да и воевать в команде намного интереснее.