Sharkoon запускает мобильный ЦАП и мобильный ЦАП PD

Sharkoon Technologies представляет мобильный ЦАП (DAC) и мобильный ЦАП PD (DAC PD). Это два аудио конвертера, которые совместимы с самыми популярными мобильными устройствами на базе Android. Оба устройства обеспечивают вывод звука с высоким разрешением, которые имеют подключение TRRS, и, кроме того, они обеспечивают качественную передачу голоса благодаря встроенному микрофонному входу.

Mobile DAC и Mobile DAC PD оснащены современными USB-разъемами Type-C для подключения к совместимым смартфонам и планшетам Android. Благодаря компактной конструкции каждый из этих аудиопреобразователей может поместиться в любом кармане, предоставляя возможность улучшить качество звука и передачу микрофона в любом месте.

Японское общество аудио (JAS) подтвердило качество звука с высоким разрешением. Оба устройства обеспечивают частоту дискретизации 96 килогерц при 24 битах и ​​превосходное соотношение сигнал / шум 100 децибел.

Цена:

Мобильный ЦАП доступен по рекомендованной производителем цене 14,99 евро, а мобильный ЦАП PD - за 19,99 евро.