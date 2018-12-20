Sharp вернулась на CES

Японская компания Sharp довольно длительное время пропускала выставку CES, но теперь приняла решение изменить свое отношение к данному мероприятию. Впервые за четыре года компания представит свою продукцию на данной выставке. Вероятно, производитель покажет новые телевизоры или мониторы, которые позволят удивиться совершенно невероятному разрешению 8К. Таких телевизоров уже предостаточно, они даже есть в продаже и активно продаются крупными брендами. Помимо этого, в сети есть информация о том, что компания Sharp хочет вернуться на рынок ноутбуков, что тоже весьма интересно — сейчас конкурировать с яблочной компанией очень трудно, практически нереально. Но, вдруг у этого бренда все получится в итоге. Нам от этого будет только лучше — выбор же станет больше.