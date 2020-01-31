Шестой сезон PUBG готов радовать новой картой

Разработчики игры PUBG решили в шестом сезоне порадовать своих фанатов новой картой, которая по интенсивности боевых действий уделывает все остальные вместе взятые. Каракин — довольно небольшой остров площадью всего 4 квадратных километра, который позволит вам уничтожать врагов буквально каждое мгновение. Идеальное место для тех, кто не любит много бегать между укрытиями и прятаться по кустам в ожидании сужения зоны. Также игрок сможет взрывать стены, полы и прочие препятствия при помощи взрывчатки, а ещё есть секретные туннели и отличные места для засады. Шестой сезон уже доступен на консолях, плюс в новом Survivor Pass: Shakedown авторы проекта добавили массу классных скинов и приятных мелочей. Самое время идти в бой!