Шлем Apple Vision Pro изначально управлялся кольцом

По информации от информационного издания Bloomberg, новая гарнитура Vision Pro от Apple, которая выйдет в следующем году, будет использовать отслеживание рук и глаз для управления интерфейсом устройства, но ранее в компании Apple рассматривали идею управления гаджетом при помощи устройства, надеваемого на палец. Инсайдер издания утверждает, что в начале разработки Vision Pro компания Apple тестировала контроллеры виртуальной реальности от сторонних компаний вроде HTC. Позднее компания рассмотрела возможность использования устройства, надеваемого на палец, чтобы отойти от стандартных решений конкурентов. Более того, ещё в 2015 году появился патент на умное кольцо от Apple, хотя на тот момент кольцо казалось более общим устройством вроде умных часов, а не контроллером для гарнитуры смешанной реальности.

В конечном итоге, по словам источника издания, компания решила, что использование отслеживания глаз и движений рук для управления Vision Pro является более элегантным решением. Более того, западный журналист, которому предоставили возможность протестировать шлем дополненной реальности, отметил качественное отслеживание глаз и подтвердил, что можно держать руки внизу или на коленях, чтобы управлять устройством. Он заявил, что можно управлять гаджетом, просто касаясь большим и указательным пальцами друг о друга — совершенно не обязательно махать руками перед камерами шлема. Но посмотрим что будет на момент релиза.