Шлем дополненной реальности Apple должен был быть очками

Apple планирует провести мероприятие WWDC 2023 уже 5 июня, где будут анонсированы iOS 17, watchOS 10 и множество других операционных систем. Также ожидается, что компания представит новое аппаратное обеспечение, включая ожидаемый 15-дюймовый MacBook Air и AR-гарнитуру. И согласно информации издания Bloomberg, высокопоставленные руководители Apple, включая Тима Кука и Крейга Федериги, не принимали участия в разработке AR-гарнитуры. Более того, гарнитура, которую компания планирует выпустить в следующем месяце, существенно отличается от изначальной идеи. Изначально гарнитура представляла собой неприметные очки, которые пользователи могут носить весь день. Однако из-за технических ограничений и ресурсов выбран дизайн, напоминающий маску для лыжным горным спортом.

Причиной отсутствия Тима Кука при разработке было его мнение о том, что гарнитура должна акцентировать ненавязчивые возможности дополненной реальности. Это привело к неопределённости в разработке дизайна и функций. Также это вызвало недовольство среди сотрудников, занимавшихся проектом, что привело к задержкам при разработке и многие инвесторы были недовольны происходящим. В конечном итоге устройство практически готово к релизу и совсем скоро его покажут, но нужно понимать, что производитель при этом запросит цену около 3000 долларов — это очень дорогое удовольствие и компании сложно объяснить, почему кто-то должен заплатить такие деньги за странный гаджет.
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