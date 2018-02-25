Шоуматч Total War: ARENA

Всем фанатам хороших игр и интересных проектов - совсем скоро, 25 февраля в 14:00 по Москве, будет проводиться специальный шоу-матч по игре Total War: ARENA . Если вы интересуетесь такого рода франшизами и хотите провести время с удовольствием, то обязательно приходите и смотрите - разработчики должны удивить. Нам обещают популярных блогеров и представителей СМИ, которые оденут на себя доспехи со щитами и выстроят легионы для атаки. Размах мероприятия огромен, сама игра привлекает внимание, так почему бы не запастись чем-то вкусным и не присоединиться к этим виртуальным баталиям в качестве зрителя? Мы требуем хлеба и зрелищ!

p.s. Наш главный редактор Ленар Хайруллин участвует в сражении. Давайте пожелаем ему успехов и ярких побед! Топим за наших!