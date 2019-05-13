Shroud не в восторге от нового персонажа Apex Legends

Канадский стример Майк shroud Гржесик признался зрителям на трансляции, что ему не понравился персонаж Wattson, который должен появиться в Apex Legends в ближайшем будущем. Гржесик сравнил его с Caustic и сказал, что ненавидел играть за Wattson во время тестирования в офисе Respawn Entertainment.

Ранее shroud уже намекал, чтобы фанаты Apex Legends «не ждали чего-то невероятного» от следующего персонажа «королевской битвы». Shroud неоднократно участвовал в консультациях и тестировании новинок Apex Legends c разработчиками Respawn Entertainment. Его комментарии косвенно подтверждают, что Wattson действительно скоро появится в игре и описание его способностей соответствует слухам о том, что персонаж будет специализироваться на электричестве.