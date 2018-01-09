Shuttle PC выпускает новый 3-литровый мини-ПК XH110G

Если взглянуть на название XH270, Shuttle сегодня выпускает модель, которая, несмотря на общую высоту всего 72 мм, может вмещать до четырех 2,5-дюймовых дисков (HDD или SSD).Трехлитровые ПК являются одними из самых гибких моделей в широком спектре компактных компьютеров. Они могут быть оснащены мощными настольными процессорами и большим количеством памяти, предлагая удобные порты как спереди, так и сзади. Теперь Shuttle поставила перед собой задачу сделать такие устройства еще более универсальными. В недавнем выпуске XH110G появился 3-литровый ПК с полноценным слотом PCI Express x16.