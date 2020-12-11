Shuttle представила мини-ПК XPC Barebone DH470 на платформе Intel H470

Shuttle XPC Barebone DH470 это мощный и универсальный мини-ПК основанный на платформе Intel H470 для новейших процессоров семейства Comet Lake-S.

Мини-ПК XPC Barebone DH470 поддерживает процессоры с тепловым пакетом до 65 Вт. На материнской плате есть два слота SO-DIMM с максимальным объемом до 32 ГБ DDR4. Также есть место для 2,5 дюймового накопителя и разъем для NVMe накопителя формата M.2 2280.

Все комплектующие установлены в стальной корпус. Мини-ПК имеет крепление VESA. XPC Barebone DH470 предлагает следующие разъемы: четыре порта USB 3.2, четыре USB 3.2 (один из них Type-C), три порта HDMI 2.0, два DisplayPort и VGA. Также есть разъем для чтения SD-карт.

Стоимость мини-ПК Shuttle XPC Barebone DH470 составляет 260 евро. Стоит отметить, что мини-ПК поставляется без процессора, памяти и накопителей.