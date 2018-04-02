Shuttle представляет DL10J на базе Gemini Lake

«Shuttle» представила систему XPC slim DL10J на базе Intel Gemini Lake, который больше ориентирован на бизнес-приложения, такие как цифровые вывески и многодисплейные решения. Чтобы удовлетворить разнообразные приложения Internet of Things, DL10J предлагает поддержку сети 4G / LTE через слот расширения M.2 2230.Благодаря процессору Intel® Gemini Lake Celeron® J4005, DL10J способен поддерживать 4K / UHD-контент с помощью встроенного графического процессора Intel® с встроенной графике, делает эту модель идеальной для цифровых вывесок. При толщине корпуса всего 43 мм новый DL10J оснащен большим набором возможностей для широкого спектра коммерческих применений; он оснащен встроенной гигабитной локальной сетью, двумя COM-портами, четырьмя родными usb2.0, двумя USB 3.1 Gen 1 и дополнительным адаптером 4G / LTE SIM-карты.