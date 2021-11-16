Shuttle представляет надежные безвентиляторные ПК на основе микроархитектуры "Jasper Lake"

Shuttle в настоящее время продает два компактных мини-ПК, которые также отлично подходят для работы вдали от обычной офисной среды. Модели DL20N и DL20N6 представляют собой безвентиляторные Barebone из семейства XPC slim в двух различных классах производительности. Версия XPC slim DL20N работает с двухъядерным процессором Intel Celeron N4505. Shuttle DL20N6 оснащен процессором Intel Pentium Silver N6005 с четырьмя ядрами ЦП.

Бесшумные мини-ПК, не требующие особого обслуживания, имеют множество практичных портов. К ним относятся три разных порта для монитора, COM-порты и USB 3.2 Gen 2 с пропускной способностью 10 Гбит. Обе версии также могут запускаться удаленно и оснащены модулем 4G. На плоском стальном шасси машин можно разместить до 16 ГБ ОЗУ, 2,5-дюймовый накопитель и, в то же время, твердотельный накопитель NVMe в слоте M.2-2280. Дополнительные аксессуары входящие в комплект - подставка для вертикальной работы (PS02), соединительный кабель для розетки удаленного включения (CXP01), модуль WLAN / Bluetooth (WLN-M), монтаж в 19-дюймовую стойку 2U (PRM01), монтажный комплект на DIN-рейку (DIR01) и комплект LTE для 2,5-дюймовый отсек (WWN03).