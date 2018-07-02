Shuttle выпускает 1,3-литровый ПК с GeForce GTX 1050

Не греется более чем на 50 ° C

Поддержка до четырех мониторов 4K

Доступен в двух версиях: с процессором Intel Celeron или Intel Core i5

Семейство новых продуктов Shuttle объемом всего 1.3-литровых ПК имеет мощное обновление в видео видеокарты. В качестве первой модели в этом формате DH02U больше не полагается исключительно на графическую производительность, которая определяется интегрированным процессором. Впервые поддерживается графический чип NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ памяти. Это означает, что DH02U достаточно производительный для плавной 3D-визуализации и для работы через HDMI 2.0b до четырех мониторов с высоким разрешением в 4K при 60 Гц.