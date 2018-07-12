Shuttle выпускает XPC Cube на базе процессоров Intel Core 8 поколения

Cube XPC это новая серия NAS Shuttle, которые построенные на базе новых процессоров Intel 8 поколения на архитектуре 14 нм (Coffee Lake). SH370R6, предназначен для использования на дому / в офисе / на рабочих станциях, он оснащен новейшими технологиями и предлагает более быструю работу и более низкое потребления энергии.
Рекомендованная розничная цена Shuttle XPC Barebone SH370R6 составляет 261,00 евро (без НДС).
Новый NAS был спроектирован на основе удачного дизайна R6. XPC Barebone SH370R6 оснащен четырьмя слотами для модулей памяти DDR4, в которые можно установить до 64 ГБ (4 х 16 ГБ) оперативной памяти работающую на частоте 2666 Мгц - она идеально подходит для более ресурсоемких приложений. Также вы сможете выбрать процессор подходящий под ваши требования: Intel Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 и Core i7 8000 серии на сокете LGA1151v2 с TDP до 95 Вт.
Рекомендованная розничная цена Shuttle XPC Barebone SH370R6 составляет 261,00 евро (без НДС).