Shuttle выпускает XPC Cube на базе процессоров Intel Core 8 поколения

Cube XPC это новая серия NAS Shuttle, которые построенные на базе новых процессоров Intel 8 поколения на архитектуре 14 нм (Coffee Lake). SH370R6, предназначен для использования на дому / в офисе / на рабочих станциях, он оснащен новейшими технологиями и предлагает более быструю работу и более низкое потребления энергии.

Новый NAS был спроектирован на основе удачного дизайна R6. XPC Barebone SH370R6 оснащен четырьмя слотами для модулей памяти DDR4, в которые можно установить до 64 ГБ (4 х 16 ГБ) оперативной памяти работающую на частоте 2666 Мгц - она идеально подходит для более ресурсоемких приложений. Также вы сможете выбрать процессор подходящий под ваши требования: Intel Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 и Core i7 8000 серии на сокете LGA1151v2 с TDP до 95 Вт.Рекомендованная розничная цена Shuttle XPC Barebone SH370R6 составляет 261,00 евро (без НДС).