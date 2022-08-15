Shuttle выпускает мини-рабочую станцию XPC Barebone SW580R8 с поддержкой серверных процессоров Xeon

Shuttle XPC Barebone SW580R8 - это 14-литровый мини-ПК.

Shuttle XPC Barebone SW580R8 поддерживает процессоры Intel Core 10-го/11-го поколения, четыре больших 3,5-дюймовых жестких диска с функцией Raid, 128 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и видеокарты с двумя слотами. Он также поддерживает серверные процессоры Xeon серии W с поддержкой ECC и vPro для большей стабильности системы и возможностей удаленного управления. XPC Barebone SW580R8 заключен в алюминиевом корпусе объемом всего 14 литров. SW580R8 - идеальная платформа для требовательных мини-серверов и рабочих станций с высочайшей надежностью даже при большой нагрузке.

Для охлаждения системы используются тепловые трубки и продуманные вентиляционные отверстия для направленного воздушного потока. Два разъема DisplayPort и один порт HDMI 2.0 позволяют использовать рабочую станцию с несколькими мониторами высокого разрешения.

Рекомендованная розничная цена XPC Barebone SW580R8 составляет 483,00 евро.
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