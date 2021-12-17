Shuttle запускает новые модели ПК XPC Cube SH570R6, SH570R6 Plus и SH570R8

Сегодня компания Shuttle объявила о запуске новых мини-ПК. Модели SH570R6, SH570R6 Plus и SH570R8 основаны на чипсете Intel H570, который подходит для процессоров Intel Core 11-го (Rocket Lake) и 10-го поколения (Comet Lake). Shuttle заявляет, что на данный момент наиболее производительной моделью является Intel Core i9-11900K с TDP 125 Вт, 8 ядрами, 16 потоками, 16 МБ кэш-памяти и турбо-частотой 5,3 ГГц.

Чтобы соответствовать комплексной поддержке процессора, можно установить до 128 ГБ оперативной памяти, распределенной по четырем слотам. Быстрые твердотельные накопители NVMe могут быть установлены в слот M.2-2280, а благодаря четырем портам SATA - соответствующее количество жестких дисков или твердотельных накопителей. В корпусе R6 предусмотрено место для двух 3,5-дюймовых носителей данных и накопителя 5,25 дюйма. Модель R8, напротив, может быть оснащена четырьмя внутренними 3,5-дюймовыми носителями данных - с соответствующим адаптером.

Все варианты имеют установленную систему охлаждения с тепловыми трубками, которая отводит тепло, вырабатываемое процессором, непосредственно из корпуса через четыре тепловые трубки. Большой вентилятор корпуса, связанный с этим, создает отрицательное давление, которое заставляет свежий воздух поступать в корпус и охлаждать жизненно важные компоненты.

На передней и задней панели расположены разъемы USB 3.2 с пропускной способностью 10 Гбит / с, три порта для монитора 4K и что особенно интересно для интернета - два разъема Gigabit Ethernet для отдельных сетей, аварийного переключения или балансировки нагрузки.
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