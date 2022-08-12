Sigma 24mm F/1.4 DG DN Art оценен в 900 долларов

Компания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Sigma 20mm F/1.4 DG DN Art, которая предназначена для беззеркальных камер с креплением Sony E и Leica L. Новинка также характеризуется оптической конструкцией из 17 элементов в 14 группах, в том числе двумя линзами с низкой дисперсией (FLD), одной с сверхнизкой дисперсией (SLD) и четырьмя асферическими элементами, нанопористым покрытием (NPC) и водо-маслоотталкивающем покрытие на передней линзе, внутренним фокусом с шаговым двигателем, кольцом для изменения диафрагмы, переключателями на корпусе, 11-лепестковой диафрагмой со значениями от F/1.4 до F/16, минимальной дистанцией для фокусировки 25 см, диаметром для светофильтра 72 мм, а также защитой от пыли и влаги. Цена объектива составляет 900 долларов.

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