Simply NUC представляет прочный безвентиляторный мини-ПК на базе процессоров AMD Ryzen

imply NUC, Inc, ведущая компания по интеграции мини-компьютеров, недавно анонсировала Cypress Porcoolpine, новый прочный мини-ПК с длительным сроком службы под маркой Simply NUC. Как безвентиляторная версия недавно выпущенного семейства Cypress, Cypress Porcoolpine обеспечивает производительность и инновации для встраиваемых решений без использования охлаждающего вентилятора.

Cypress Porcoolpine - это первый мини-ПК повышенной прочности со встроенным процессором AMD V2000 Embedded, который гарантированно будет продаваться в таком же виде, подходящем и функциональном виде в течение семи лет с момента запуска. Компания Simply NUC в настоящее время принимает заказы на Cypress Porcoolpine, и в настоящее время уже отгружаются устройства.

Cypress Porcoolpine поддерживает Ethernet со скоростью до 2,5 Гбит/с и может независимо управлять четырьмя яркими дисплеями 4K через два порта HDMI 2.1 и два порта USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4. Новая графика AMD Radeon с частотой обработки до 1,6 ГГц также обеспечивает ускорение рендеринга в 1,3 раза для улучшенного визуального погружения. Безвентиляторное шасси Porcoolpine обеспечивает гибкую конфигурацию портов ввода-вывода для расширения USB 3.0, LAN и аудиоподключений, оптимизируя устройство под конкретные нужды приложения. Благодаря технологии AMD Secure Processor Cypress Porcoolpine опережает угрозы безопасности со встроенным аппаратным средствам безопасности, которые позволяют надежным сетям удаленно управлять автоматическими цифровыми киосками и интеллектуальными торговыми автоматами путем безопасного хранения учетных данных и других конфиденциальных данных. Сертифицированный для круглосуточной работы и поддерживающий диапазон рабочих температур 0-40 C, Cypress Porcoolpine обеспечивает долговечные решения.