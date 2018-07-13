Симулятор хакера Hacknet можно получить бесплатно в Steam

Hacknet — увлекательный хакерский симулятор с интерфейсом компьютерного терминала. Следуйте указаниям покойного хакера, чья смерть, вопреки репортажам в СМИ, была вовсе не случайной.
Она основана на настоящих командах из системы UNIX, что создаёт атмосферу истинного, а не голливудского хакерства. Она подарит вам незабываемые впечатления и покажет, каково это на самом деле — взламывать межсетевую защиту.
Для получения игры вам нужно просто перейти в магазин Steam и добавить игру в библиотеку.
Она основана на настоящих командах из системы UNIX, что создаёт атмосферу истинного, а не голливудского хакерства. Она подарит вам незабываемые впечатления и покажет, каково это на самом деле — взламывать межсетевую защиту.
Для получения игры вам нужно просто перейти в магазин Steam и добавить игру в библиотеку.