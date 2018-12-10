Система мониторинга сна от Apple - Beddit Sleep Monitor 3.5

Apple выпустила первый трекер сна Beddit, после приобретения финской компании. Устройство представляет собой тонкую сенсорную ленту, толщиной 2 мм, которую можно разместить под простыней для отслеживания движений тела в течение ночи. Оно доступно за 149 долларов на веб-сайте Apple и в розничных магазинах.

Beddit Sleep Monitor 3.5 измеряет время сна, частоту сердечных сокращений, дыхание, храп, температуру и влажность в помещении. Если вы установите для себя личные цели, Beddit будет мотивировать вас для их достижения с помощью уведомлений, напоминаний и отчётов. Новинка поддерживается приложением Beddit, которое совместимо с Apple Watch или iPhone (требуется iOS 12 или более поздняя версия).